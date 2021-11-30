منصة جامعة بني سويف الإلكترونية.. كل ما تريد معرفته عنها

أنشئت جامعة بنى سويف كفرع لجامعة القاهرة عام 1981، لكنها استقلت بموجب القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 2005، وتضم الجامعة الآن 33 كلية ومعهدا، بينها كليات ومعاهد فريدة من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

مكان وعنوان جامعة بني سويف ورقم الهاتف والرابط الإلكتروني للوصول إلى المنصة

يقع المقر الرئيسي لجامعة بني سويف في ميدان العبور بمدينة بني سويف «القديمة»، وتقع بعض الكليات في مجمع كليات جامعة بني سويف شرق النيل، بمدينة بني سويف الجديدة.

أرقام هواتف جامعة بني سويف (المقر الرئيسي) «0822356845 / 0822356846/ 0822324879/ والفاكس: 0822333367».

الرابط الإلكتروني للوصول إلى منصة جامعة بني سويف

http://www.bsu.edu.eg/

كليات جامعة بني سويف

تضم جامعة بني سويف 33 كلية ومعهدا، بينها كليات ومعاهد فريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية والشرق الأوسط، هي كلية التجارة، وكلية الحقوق، وكلية الطب البيطري، وكلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية التربية، وكلية الصيدلة، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، وكلية الهندسة، وكلية التعليم الصناعي، وكلية التربية الرياضية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وكلية الاعلام، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية الزراعة، وكلية العلوم الصحية، وكلية رياض الأطفال، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية الألسن، وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وكلية علوم الأرض، وكلية السياحة والفنادق، وكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعهد القومي لعلوم المسنين، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، ومعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية.