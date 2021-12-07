البرهان يتقدم ببلاغات ضد موفدة وكالة الأنباء الفرنسية بالخرطوم

أعلن مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، أنه حرر بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات، تتعلق بالمادة (26 أ) المرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي، والمادة (26 ب) المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة، ضد منى زكي مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية AFP بالخرطوم .

وجاءت البلاغات، حسب بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان «بسبب ما أوردته وكالة AFP الفرنسية، كذباً وتلفيقاً، على لسان البرهان بأن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بمن فيها العسكريون».

البرهان أكد أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة

وشدد مكتب رئيس مجلس السيادة على أن وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاً مغايراً ومناقضاً لما قاله السيد البرهان، وهو حديث مسجل صوتياً، مشيرا إلى أن الرئيس البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية.

اتفاق جوبا

وأوضح البرهان في الحوار الذي أجرته معه الوكالة، أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناءً بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة وذلك في إشارة للحركات المسلحة، بيد أن السيد البرهان لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة.

من جهة أخرى فقد قام مكتب رئيس مجلس السيادة بالاتصال بمكتب وكالة AFP الفرنسية لنفي وتقديم اعتذار رسمي لما بدر منهم من عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات، إلا أن الوكالة لم تقم بنفي هذا الحديث الكاذب ووعدت بسحب إجابة السؤال، بعد أن تناولته الوكالات والصحف والوسائط الالكترونية، ولكنها لم تفعل.

وأكد مكتب رئيس مجلس السيادة المضي في هذه القضية باعتبارها سابقة خطيرة تستدعي المساءلة أمام القانون، حسب نص البيان.