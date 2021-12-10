نقل تابوت أثري لمتحف المسلة بعد استخراجه من أسفل عقار بعين شمس «فيديو»

نجح موظفو وعمال قطاع الآثار في استخراج ونقل التابوت الأثري الضخم من الحفريات غير المشروعة التي قامت بها عصابة تنقيب تم القبض عليها إلى متحف المسلة بمنطقة المطرية.

وقدمت كاميرا تليفزيون جريدة «الوطن» تغطية لحظية لعملية استخراج التابوت الأثري الضخم بواسطة رجال وزارة الآثار من منطقة عين شمس وسط تأمين مكثف لقوات الأمن، كما رصدت عملية نقله باستخدام سيارة نصف نقل.

ضبط عصابة تنقب عن التابوت الأثري أسفل عقار

وكان الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، قد كشف تفاصيل الكشف الأثري الذي نجحت قوات الأمن في ضبطه بعد القبض على عصابة تقوم بالتنقيب أسفل أحد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكشف أسفل عقار سكني لذا يتم التعامل معه بحذر شديد.

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