القبض على 8 أشخاص نقبوا عن الآثار بعين شمس.. عثروا على تابوت فرعوني

في واحدة من أكبر الضربات الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، العيون الساهرة تنجح في ضبط تشكيل عصابي قام بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس وتمكنهم من الوصول إلى مقبرة أثرية تحوى تابوتاً فرعونياً وشروعهم في البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.

8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية

بالفحص وإجراء التحريات الدقيقة تبين صحة الواقعة، وحدد أفراد ذلك التشكيل العصابي، وهم 8 أشخاص لـ 6 منهم معلومات جنائية، وتبين اتفاق جميع المتهمين على الاشتراك في الحفر أسفل العقار المشار إليه خلسة للتنقيب عن الآثار وفى سبيل ذلك قاموا بشراء بدروم «كائن بدائرة قسم عين شمس أسفل أحد العقارات» لتسهيل أعمال الحفر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ثم تعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد، وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر المشار إليه.

تابوت جرانيتي بطول 3 أمتار وعليه نقوش فرعونية

وتبين بمعاينة رجال المباحث، أن البدروم على مساحة 240 متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات، تبين وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثًا لإخفاء معالم فتحة الحفر، برفعه وجد غطاء أسمنتي مُعد خصيصاً لغلق الفتحة، بتحريكه وجدت حفرة بعمق حوالى ثلاث أمتار ومجهزة بسلم حديدي للنزول إلى الأسفل، وتبين العثور على مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتي ضخم يصل طوله إلى ثلاث أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في التنقيب والحفر.

وبمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة.