تفاصيل كشف عين شمس الأثري.. جبانة ممتدة وتابوت كاهن كشف عنها لصوص

كشف الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، تفاصيل الكشف الأثري الذي نجحت قوات الأمن في ضبطه بعد القبض على عصابة تقوم بالتنقيب أسفل احد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس.

وقال عشماوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكشف عثر عليه بمنطقة جبانة مدينة «أون» الأثرية وهو عبارة عن مقبرة تضم عدة غرف ومن المرجح العثور على المزيد من التوابيت واللقى الأثرية في نفس المقبرة طبقًا للشواهد والمعاينة الأولية.

المنطقة غنية بالآثار وهي جبانة فرعونية

وأشار عشماوي، إلى أن مشكلة الكشف انه أسفل عقار سكني لذا يتم التعامل معه بحذر شديد، حيث يجري حاليا استخراج التابوت المكتشف لنقلة لأقرب منطقة أثرية وهي في تلك الحالة منطقة المطرية الأثرية.

وتابع عشماوي، أنه فور استخراج التابوت ستجري قراءة النص عليه ومن الأغلب أنه لكاهن بمعبد أون، حيث تشير الدلائل والنص الجنائزي عليه، موضحًا أن التابوت من البازلت الأسود ويبلغ طوله ثلاث أمتار والكشف مجاور لمقبرة «بانحسي الفرعونية» والذي عثر عليها أثناء أعمال الإنشاءات بأرض نقابة المحامين، وهو ما يؤكد أن تلك المنطقة غنية بالآثار وأنها جبانة فرعونية وستكشف الأيام عن المزيد من المفاجآت.

تحريات المباحث: عصابة التنقيب عن الآثار بعين شمس خططت للجريمة قبل تنفيذها

كشفت تحريات المباحث، عن أن عصابة التنقيب عن الآثار بعين شمس، خططت للجريمة قبل تنفيذها، فقاموا بشراء بدروم مساحة 240 مترا أسفل عقار في عين شمس بالقاهرة، من أجل التنقيب عن الآثار، فيما قررت النيابة حبس العصابة لمدة 15 يومًا وانتدبت النيابة لجنة من خبراء الآثار لفحص المقبرة، واستخراج ما بها من آثار