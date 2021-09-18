بعد اكتشافها في 2019.. الآثار تنهي ترميم تابوت «منشدة آمون» بالأقصر (صور)

أعلنت منطقة آثار الأقصر انتهاء أعمال الترميم الخاصة بـ«منشدة آمون نجمت عنخ» بمنطقة القرنة بالبر الغربي غرب محافظة الأقصر، والتي تُعتبر ضمن مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البر الغربي، برئاسة الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

انتهاء أعمال الترميم بتابوت منشدة آمون غرب الأقصر

وأكد مصدر مسؤول بمنطقة آثار غرب الأقصر، انتهاء أعمال الترميم والتي تمت من قبَل المرممين بالمخازن المتحفية بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر، والتي استغرقت فترة قصيرة لكون التابوت والمصنوع من مادة الخشب بحالة جيدة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التابوت الخشبي يضم عدة توابيت من الداخل، تابوتًا تلو الآخر، وجميعها بحالة جيدة، لذا تمت أعمال الترميم في فترة قصيرة مثل عمليات التنظيف من الأتربة التي كانت تعلوه، فضلًا عن تقوية الألوان، لافتًا إلى احتمالية نقل التابوت فيما بعد لأحد المتاحف الكبرى سواء داخل الأقصر أو حتى القاهرة مثل متحف الحضارة أو المتحف المصري.

اكتشاف خبيئة «العساسيف» منذ 2019

وتابع المصدر: يُعتبر التابوت ضمن الاكتشافات الحديثة لرجال البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى الوزيري، والذي جرى اكتشافه في عام 2019، حيث اكتشفت أكبر خبيئة داخل منطقة جبانة العساسيف بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، والتي تقع على بُعد حوالي 200 مترًا من معبد الدير البحري.

30 تابوتًا تعود للأسرة الـ22 في خبيئة العساسيف

وتضمنت الخبيئة المكتشفة حينها حوالي 30 تابوتًا تعود للأسرة الـ22، عبارة عن صفوف للرجال والنساء والأطفال، وكانت المرة الأولى التي يجرى فتحها أمام الحضور، حيث وُضعت الخبيئة داخل مخزن قريب من السطح بهدف حمايتها من السرقات.