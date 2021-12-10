ضياء عبدالخالق يشتكي من عدم دعوته لمهرجان القاهرة: بنشتغل يوم وبنقعد سنة

اشتكى الفنان ضياء عبدالخالق من تجاهل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي وعدم دعوته وعدد كبير من زملائه الفنانين، مشيرًا إلى أن الشكوى بشكل عام من التجاهل سواء من مهرجان القاهرة أو المهرجانات الرسمية المصرية، موضحًا أنه لم يتم توجيه الدعوة له منذ فترات طويلة.

وأوضح عبدالخالق خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنه يقصد بهذا صناع السينما على العموم، خاصة الواقفين خلف الكاميرات «أنا بتكلم عن صناع السينما مش الممثلين بس واللي ورا الكاميرا كمان لازم يتنظم لهم حاجات تساعدهم إنهم يحضروا».

بنشتغل يوم وبنقعد سنة

واستنكر عبدالخالق حضور عدد كبير من غير المختصين لهذه لمهرجان القاهرة السينمائي: «أنا مش قضيتي الريد كاربت وحفل الافتتاح والختام لكن الناس دي مبتشتغلش في الصناعة ولا من قريب ولا من بعيد ولا في الميديا ولا في الإعلام وهما بياخدوا مكان حد ناس أقدم منى وليهم تاريخ طويل ومهملين»، مضيفًا: «اللجنة المنظمة لأي مهرجان يقع على عاتقها إنها تستعين بقاعدة البيانات من نقابات المهن الفنية».

واشتكى عبدالخالق من عدم توجيه الدعوات لكل الفنانين مضيفًا «أنا مقدرش أدفع تمن 20 تذكرة فيلم في فترة المهرجان» مضيفًا: «إحنا بنشتغل النهاردة وبنقعد سنة وبنشتغل كأننا عمال يومية يعني فيه شغل فيه فلوس ومفيش شغل مفيش فلوس».