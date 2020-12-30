ضياء عبدالخالق: «المتحدة» كان لها أهداف واضحة وراء تقديم «الاختيار»

صرح الفنان ضياء عبدالخالق، بأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان لها دور كبير خلال عام 2020، بالأخص على مستوى الأعمال الدرامية الوطنية، مؤكدا أن تلك الشركة تمتلك رؤية وأهداف تسعى لتحقيقها، فهي لا تقدم أعمالا درامية لمجرد أن يشاهدها الجمهور أو لا يشاهدها، قائلا: «في رؤية ووجهة نظر، وهذه الشركة نموذج في اختيار أعمالها وتحديد الأعمال التي تقدمها»، لافتا أن مسلسل «الاختيار»، كان خير دليل على ذلك، لأننا نتحدث عن مسلسل نموذج وكان لا بد أن يقدم، ومن المهم جدا أن تستمر الدراما والفن بشكل عام على هذا المنوال، فمن المهم للغاية أن نقدم في أعمالنا الفنية نماذج لأبطال حقيقين في بلدنا.

نقلة نوعية

وأضاف «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، هذا ما يخص المحتوى الفني المقدم، لكن الشركة المتحدة كان لها دورا أيضا في عمل نقل نوعية على مستوى الصورة المقدمة دراميا، موضحا أن الدراما المصرية بدأت تتم بشكل كبير بصورة المنتج الفني النهائي، خلال الفترة التي انتشرت بها الدراما التركية والسورية بمصر، والتي كانت تهتم بتقنية الصورة في الدراما التليفزيونية، ومن هنا بدأ الاهتمام من الجاب المصري بهذا الأمر، وليس هذا فقط، بل نجحنا في تقديم صورة أفضل من مما قدمته الدراما التركية، لأن الدراما المصرية لها الريادة دائما.

التاريخ المصري مليان بطولات

وأشار أحد أبطال مسلسل «الاختيار»، إلى أنه يتمنى في الفترة القادمة، أن يشاهد الدراما والفن المصري بشكل عام، يقدم نماذج لأبطال مصريين حقيقين، على غرار ما قدم في دراما مسلسل «الاختيار»، موضحا أن التاريخ المصري مصدر رائع ولا ينضب من النماذج البطولية، سواء التاريخ الحديث والمعاصر، أو التاريخ مصر القديم، «فتاريخ مصر مليان ببطولات حقيقية، يجب أن يعلم بها شبابنا وأطفالنا، ليتخذوها نماذج وقدوة صالحة لمستقبلهم».