الجزار: تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان بدء من الأحد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد المقبل 12 من ديسمبر 2021 وحتى يوم الخميس 31 مارس 2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي لحاجزيها بالأحياء «22 – 23 – 24 – 35 - 36» بمدينة العاشر من رمضان.

مواعيد تسليم الأراضي بالحي الـ22 مجاروة 2

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ22 مجاورة 2، القطع من 1 : 100، يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، والقطع من 401 : 500، يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

والقطع من 501 : 568، يوم الأحد 19 ديسمبر 2021، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، والقطع من 301 : 400، يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، والقطع من 401 : 456، يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.

تسليم قطع الأراضي بالحي الـ23 مجاورة 2

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ23 مجاورة 2، من 1 : 100، يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، والقطع من 301 : 400، يوم الخميس 30 ديسمبر 2021، والقطع من 401 : 461، يوم الأحد 2 يناير 2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 : 100، يوم الإثنين 3 يناير 2022.

والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 5 يناير 2022، والقطع من 301 : 400، يوم الإثنين 10 يناير 2022، والقطع من 401 : 500، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأربعاء 12 يناير 2022، والقطع من 601 : 672، يوم الخميس 13 يناير 2022.

تسليم قطع الأراضي بالحي الـ24 مجاورة 1

ونوه رئيس جهاز العاشر من رمضان، عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ24 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 16 يناير 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 17 يناير 2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 19 يناير 2022، والقطع 401 : 500، يوم الخميس 20 يناير 2022.

والقطع من 501 : 600، يوم الأحد 23 يناير 2022، والقطع من 601 : 637، يوم الإثنين 24 يناير 2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، والقطع من 201 : 300، يوم الخميس 3 فبراير 2022.

والقطع من 301 : 400، يوم الأحد 6 فبراير 2022، والقطع من 401 : 500، يوم الإثنين 7 فبراير 2022، والقطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، والقطع من 601 : 648، يوم الأربعاء 9 فبراير 2022.

تسليم قطع الأراضي بالحي الـ35 مجاورة 1

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ35 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الخميس 10 فبراير 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 13 فبراير 2022، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 14 فبراير 2022، والقطع من 301 : 400، يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022.

والقطع من 401 : 454، يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 2، من 1 : 100، يوم الخميس 17 فبراير 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 20 فبراير 2022، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 21 فبراير 2022.

والقطع من 301 : 400، يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، والقطع من 401 : 417، يوم الأربعاء 23 فبراير 2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 7، من 1 : 100، يوم الخميس 24 فبراير 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 27 فبراير 2022.

والقطع من 201 : 272، يوم الإثنين 28 فبراير 2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 8، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 1 مارس 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 2 مارس 2022، والقطع من 201 : 270، يوم الخميس 3 مارس 2022.

تسليم قطع الأراضي بالحي 36 مجاورة 1

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي 36 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 6 مارس 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 7 مارس 2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 8 مارس 2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 9 مارس 2022.

والقطع من 401 : 454، يوم الخميس 10 مارس 2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الأحد 13 مارس 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 14 مارس 2022، والقطع من 201 : 277، يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 : 100، يوم الأربعاء 16 مارس 2022.

والقطع من 101 : 200، يوم الخميس 17 مارس 2022، والقطع من 201 : 308، يوم الأحد 20 مارس 2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 8، من 1 : 100، يوم الإثنين 21 مارس 2022، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 22 مارس 2022.

والقطع من 201 : 270، يوم الأربعاء 23 مارس 2022، وتخصيص الأيام من الأحد 27 مارس 2022، ولمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة: الخميس 31 مارس 2022.