الري: حفر 20 بئرا جوفيا في أوغندا.. وتنفيذ 50 % من سد جوليوس بتنزانيا

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، عن قيام مصر بحفر 75 بئرا جوفيا فى أوغندا، بالإضافة إلى 7 سدود لحصاد مياه الأمطار وسد بمقاطعة لياتوندى الأوغندية تم افتتاحه قبل يومين.

مبادرات لحفر الآبار في أوغندا

وأوضح «عبد العاطي»، خلال بيان لوزارة الري، صباح اليوم، الجمعة، أن العديد من المواطنين الأوغنديين كانوا يعانون من الحصول على المياه النقية التي يبعد مصدرها لمسافات كبيرة يتم قطعها سيراً على الأقدام عبر مناطق معزولة وغير آمنة، وكانت المعاناة تزداد في مواسم الجفاف، مضيفًا أن الدعم المصري للأشقاء الأوغنديين في مجال المياه لم يقتصر على الدعم الحكومي ولكنه إتسع ليشمل العديد من المبادرات الفردية لحفر الآبار بدولة أوغندا.

الري: إطلاق مبادرة إنشاء بئر مياه نظيفة بأوغندا

وكشفت وزارة الري عن إطلاق مبادرة «إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا الشقيقة»، تحت إشراف بعثة الري المصري بأوغندا حيث تم حفر 20 بئرا جوفيا بالجهود الذاتية بمقاطعات أوغندية، مؤكدًا أن المبادرة بدأت بخطوة قام بها مهندسو بعثة الري المصري في أوغندا، من خلال التبرع بجزء من راتبهم لحفر بئر مياه نظيفة لمساعدة 150 أسرة من السكان المحليين بما يتجاوز 1000 فرد، وهو الأمر الذي شجع العديد من المواطنين المصريين ومنظمات المجتمع المدني في مصر على المشاركة في المبادرة وحفر آبار إضافية بالعديد من المقاطعات الأوغندية.

سد جوليوس التنزاني يصل لنسبة إنجاز 50% بأيادي مصرية

يذكر أن مصر تواصل دعمها للأشقاء الأفارقة في إنشاء السدود وحفر الأبار، حيث أنهى التحالف المصري المنفذ لسد جوليوس في تنزانيا تنفيذ 50% من السد، ويولد سد جولويس قرابة الـ 2.1 جيجا من الكهرباء بنسبة 137% من الكهرباء المنتجة في تنزانيا وهذا سيساعدها على توليد الكهرباء وتصديرها.