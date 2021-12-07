تحالف بناء سد «جوليوس»: المشروع حلم تحقق للشعب التنزاني بسواعد مصرية

قال المهندس أيمن عطية، نائب مدير التحالف المصري لبناء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، إن المهندس عاصم الجزار، زار السد للمرة الخامسة وسط توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الملف للخروج بأفضل نتائج، موضحًا أن التعاون بين مصر وتنزانيا بدأ من رؤية موحدة بين القيادة المصرية والقيادة في دولة تنزانيا.

تعاون بين مصر وتنزانيا

وأضاف «عطية» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مبينًا أن الرئيس السيسي مطلع على تفاصيل المشروع، لافتا إلى أن الشعب التنزاني شعر بأن الحلم بدأ في التحقيق من خلال السواعد المصرية، والتنسيق الدائم للانتهاء من المشروع في أقصر وقت وبأعلى دقة ممكنة.

يذكر أن القاهرة تشرف على إنشاء سد جوليوس التنزاني، والذي تفقده وزير الإسكان المصري الدكتور عاصم الجزار أمس السبت، رفقة وزير الطاقة التنزاني، وهو المشروع الذي يضم محطة لتوليد الكهرباء كأحد المشروعات القومية التي تنفذها مصر دعما للقارة السمراء.

محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية

ويضم مشروع سد جوليوس التنزاني محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويُنفذه تحالف مصري مكون من شركتي المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

سد جوليوس التنزاني جرى إنشاؤه على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، وبارتفاع 131 مترا، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

وتقع محطة توليد الكهرباء عند سد جوليوس التنزاني على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام، بمنطقة مورجورو جنوب غرب مدينة دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا.

المحطة هي الأكبر فى تنزانيا

وستكون المحطة الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً، إذ تنقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، ودمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.