«حسام حبيب» يلفت أنظار متابعيه بعد انفصاله عن شيرين: أغنية وزيارة فنية

تصدر الفنان «حسام حبيب»، منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره المتكرر لأكثر من مرة، عقب إعلان انفصاله الرسمي عن زوجته الفنانة «شيرين عبد الوهاب»، خلال الأيام الماضية، وخلال تلك الفترة تم تداول أكثر من صورة لـ«حبيب»، برفقة عدد من الموسيقين، حيث يخطط للعودة مرة أخرى بعد فترة طويلة من الابتعاد.

محمد النابلسي عن ظهوره مع حسام حبيب: أغنية جديدة

كانت الصورة الأولى التي تم تدولها لحسام حبيب من داخل الاستديو برفقة الشاعر الغنائي أدهم معنز، والملحن تيام علي، بالإضافة إلى الموزع الموسيقى محمد النابلسي، الذي كشف عن كواليس الصورة التي نشرها عبر حسابه على «إنستجرام»، كاشفا عن أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال النابلسي: «لا شيء يمنحنى المزيد من الإثارة والطاقة والمشاعر الإيجابية أكثر من التواجد في الاستوديو مع أخي حسام حبيب، لقد عملنا على عدد قليل من الأغاني التي لا يزال يتم استكمالها لأننا نسعى جاهدين للتأكد من أن العمل مثالي بقدر ما يمكننا الحصول عليه قبل إصداره.. انتظروا أغنية مميزة مع فريق عمل مميز».

بينما جاء الظهور الثاني لـ «حبيب»، مع الملحن الموسيقى عزيز الشافعي، والفنان محمد الكيلاني، وتداول عدد من مستحدمي منصات التواصل الاجتماعي تلك الصورة باعتبارها الظهور الأحدث له، ولكنها كانت من كواليس العمل على أغنية جديدة لـ «كيلاني»، تجمعه بالملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، وفقا لما كشفه عبر حسابه على «إنستجرام»، بينما كان حسام حبيب في زيارة عادية لهم ولا يعمل برفقتهم على مشروع جديد.

حسام حبيب يحتفظ بمتابعة شيرين على الـ «سوشيال ميديا»

ومنذ إعلان طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بشكل رسمي بعد علاقة زواج دامت 4 سنوات، لم يلغ الفنان الشاب متابعته لها على منصات التواصل الاجتماعي كما يحتفظ بكل صورها على حسابه بـ «إنستجرام»، حتى الآن.