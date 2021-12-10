رئيس «القاهرة الجديدة»: توقف العمل بـ 3 مراكز تكنولوجية لمدة يومين

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، توقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بمقار التجمعات الثلاثة بالجهاز «الأول - الثالث - الخامس»، وكذا مجمع خدمات المصريين بالخارج بالمقر الرئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، بصورة مؤقتة يومي الأحد والإثنين المقبلين، لنقل كافة إدارات الجهاز إلى المقر الإداري الجديد بالتسعين الشمالي خلف محطة المياه.

بدء العمل بالمراكز التكنولوجية الثلاثاء المقبل

وأضاف «غنيم»، أنه سيتم إستئناف العمل يوم الثلاثاءالمقبل بعد انتهاء إجراءات النقل، للتعامل مع العملاء بشكل منتظم.