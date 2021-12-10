رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس «القاهرة الجديدة»: توقف العمل بـ 3 مراكز تكنولوجية لمدة يومين

كتب:

الوطن
10:39 ص | الجمعة 10 ديسمبر 2021
المهندس أمين غنيم

المهندس أمين غنيم

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،  توقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بمقار التجمعات الثلاثة بالجهاز «الأول - الثالث - الخامس»، وكذا  مجمع خدمات المصريين بالخارج بالمقر الرئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، بصورة مؤقتة يومي الأحد والإثنين المقبلين، لنقل كافة إدارات الجهاز إلى المقر الإداري الجديد بالتسعين الشمالي خلف محطة المياه.

بدء العمل بالمراكز التكنولوجية الثلاثاء المقبل

وأضاف «غنيم»، أنه سيتم إستئناف العمل يوم الثلاثاءالمقبل بعد انتهاء إجراءات النقل، للتعامل مع العملاء بشكل منتظم.

اقرأ المزيد:

وزير الإسكان يهنئ شركة المقاولون العرب لفوزها بـ11 جائزة جديدة

انقضاء دعوى وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر بالتصالح

نائب وزير الإسكان: 98.7% نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية

وزير الإسكان: بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة الأحد

الحكم على وزير الإسكان الأسبق في قضية «الحزام الأخضر».. بعد قليل

وزير الإسكان يلتقي وزير الطاقة التنزاني لمتابعة أعمال تنفيذ سد «جوليوس»