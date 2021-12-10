المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة من اليوم وحتى الأحد المقبل

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل 12 ديسمبر بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، إذ تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وأكدت الأرصاد في البيان الصادر عنها، اليوم، أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يصحبه الشبورة المائية ستبقى صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

المناطق الأكثر حرارة في مصر

ووفقا لدرجات الحرارة المعلنة من هيئة الأرصاد، فإن المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة جاءت على النحو التالي:

أبو رماد 29 15

إدفو 28 13

شلاتين 28 15

أسوان 27 13

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

الأقصر 26 12

أبو سمبل 26 12

الطور 25 16

قنا 25 12

الوادي الجديد 25 09

رأس سدر 24 14

مرسى علم 24 15

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

القاهرة 23 14

وادي النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

نويبع 23 19

الفيوم 23 13

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

الزقازيق 23 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

المنصورة 22 14

الإسكندرية 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

طابا 21 12

العريش 20 12

رفح 20 13

نخل 20 07

السلوم 20 09

سيوة 19 10

كاترين 18 08