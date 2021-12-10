حالة الطقس اليوم 10-12-2021.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة خفيفة صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يتوقع الخبراء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية، بينما يكون بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أيضا وفق خبراء الأرصاد، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية في المتوسط، وشمالية غربية بالنسبة للبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 09

سيوة 19 10

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 18 08

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 13

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 28 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15.