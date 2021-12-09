الأرصاد: ارتفاع الحرارة 4 درجات.. والطقس معتدل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على جميع الأنحاء اعتبارا من غدًا الجمعة وحتى الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، اذ يتوقع خبراء الهيئة ارتفاع درجات الحرارة بقيتم تتراوح ما بين 2 و4 درجات على جميع الأنحاء، خلال أيام الجمعة والسبت وحتى الأحد الموافق 12 من الشهر الجاري، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار خفيفة الأحد المقبل

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يشهد انتشارا للشبورة المائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، حتى الأحد المقبل، كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين خلال، يومي السبت والأحد بنسب سقوط تتراوح ما بين 20:30%.

طقس الاثنين

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من الاثنين يشهد الطقس عودة إلى انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 2:2 و5 درجات، فضلا عن انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، خلال يوم الاثنين مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

وتابعت الهيئة: يشهد طقس الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

ويشهد طقس الأربعاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.