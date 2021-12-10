«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من اليوم وحتى الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من اليوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا على كل الأنحاء، على أن يستمر الارتفاع حتى الأحد الموافق 12 ديسمبر بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجة مئوية.

وأوضح خبراء الهيئة، أن الظاهرة المؤثرة وهي الشبورة المائية ستبقى صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة بداية من الإثنين

ونوهت الأرصاد، أنه اعتبارا من الإثنين المقبل 13 ديسمبر ستشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تترواح من 2 إلى 5 درجة مئوية، ما يترتب عليه سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 09

سيوة 19 10

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 18 08

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 13

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 28 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15.