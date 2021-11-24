رئيس مدينة سيوة: تطوير الأماكن السياحية والأثرية في الواحة «صور»

أعلن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة عن تطوير الأماكن السياحية في سيوة وذلك لتلائم الطراز البيئي الذي تتميز به الواحة، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بظهور سيوة في أفضل صورة تزامنا مع بدء موسم السياحة الشتوية في الموسم الجديد الذي انطلق في شهر أكتوبر ويستمر حتى شهر أبريل المقبل.

رئيس مدينة سيوة يتابع تطوير فطناس

وتفقد رئيس مركز ومدينة سيوة وأحمد علي باغي سكرتير المركز وخبير السياحة محمد حسن وأبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين ومديري الإدارات المعنية بمجلس مدينة سيوة خلال جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، جزيرة فطناس السياحية للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز الموقع والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين وما يجرى من تجهيزات لاستقبال الزوار خلال الموسم السياحي تزامنا مع تزايد أعداد الزائرين من المصريين والأجانب.

موقف للسيارات بفطناس في سيوة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جاري إنشاء موقف انتظار الباصات وجميع أنواع السيارات السياحية في منطقة فطناس السياحية، والبدء في نقل الموقف خارج جزيرة فطناس، مع توفير وسائل نقل داخلية تليق بالسياحة البيئية.

تطوير ممر عين فطناس الطبيعية في سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أنه جاري تنفيذ تطوير وتوسعة ممر عين مياه فطناس الطبيعية، الذي يوصل إلى العين، مع أهمية الحفاظ على أملاك المزارعين من الجناين والأراضي حول الجزيرة، والتنسيق معهم في تطوير مدخل جزيرة فطناس، والممر وموقف السيارات.

مقترحات العاملين بالسياحة في سيوة

واستمع رئيس مركز ومدينة سيوة لمطالب ومقترحات الزائرين والعاملين بمجال السياحة ووعدهم بتقديم جميع الخدمات وتطوير قطاع السياحة في الواحة، والحفاظ على الطراز البيئي الذي يميز سيوة، وتوفير جميع الخدمات في المنطقة كأولى المناطق الجاري رفع كفاءتها في سيوة ضمن خطة طموحة تتضمن جميع الأماكن السياحية والأثرية في الواحة.