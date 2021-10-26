وظائف ببنك القاهرة فرع سيوة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن بنك القاهرة فرع سيوة عن وظائف لحديثي التخرج من الجامعات خلال السنوات الثلاث الماضية، للتعيين في البنك الكائن بواحة سيوة، وهو البنك الوحيد الموجود في سيوة ويخدم مركز ومدينة سيوة والقرى والنجوع التابعة لها.

المؤهلات المطلوبة لوظائف بنك القاهرة في سيوة

وطلب بنك القاهرة تخصصات محددة للتعيين في فرع البنك بواحة سيوة، الأول خريجي كليات التجارة، والثاني خريجي كليات الحاسبات ونظم المعلومات.

شروط التقديم في وظائف بنك القاهرة

ووضع بنك القاهرة بعض الشروط في المتقدمين لشغل الوظائف التي يحتاجها بنك القاهرة فرع سيوة، وتنشر «الوطن»، تفاصيل الشروط التى وضعها البنك للخريجين وتتمثل في التالي:ـ

- أن يكون المتقدمين من خريجي كلية التجارة أو كليات الحاسبات ونظم المعلومات.

- أن يكون المتقدم خريج دفعات 2018، و 2019، و2020.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل في شهادة التخرج من الجامعة.

- يفضل للراغبين في التقدم أن يكونو من مواليد الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيوة، أو مقيم في سيوة أو محافظة مطروح.

المستندات المطلوبة لوظائف بنك القاهرة في سيوة

وطلب بنك القاهرة من الراغبين في التقدم تجهيز بعض المستندات للتقدم لوظائف بنك القاهرة في سيوة وهي كالتالي:ـ

- تقديم صورة ضوئية من شهادة المؤهل الجامعي.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية للرجال.

- تقديم سيرة ذاتية لكل متقدم، وعلى من يرغب في التقديم للوظائف المطلوبة التوجه إلى فرع بنك القاهرة الموجود بوسط واحة سيوة.