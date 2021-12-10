تبدأ بعد غد.. تفاصيل تسجيل استمارة امتحانات الإعدادية إلكترونيا

بشكل رسمي تنطلق بعد غد الأحد، عملية التسجيل الإلكترونية لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2021/2022، والذي ُخصص له موقعًا خاصًا للقيام بالتسجيل بديلًا عن الاستمارة الورقية.

«التربية والتعليم»: يحق للمدرسة تعديل بيانات الطلاب الخطأ الواردة في استمارة الإعدادية

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديريات التعليم من خلال منشور رسمي بمطالبة الطلاب بالتسجيل عبر الموقع المخصص لملء بيانات استمارة امتحانات الإعدادية، وبعدها تتولى المدرسة مراجعة البيانات التي تم تسجيلها لكل طالب، وفي حالة وجود أي أخطاء في البيانات المسجلة تجري المدرسة التعديلات عليها من خلال خاصية ستمنح لكل مدرسة يحق لها تعديل البيانات بشكل فوري.

تعرف على البيانات التي سيدونها الطالب إلكترونيا في استمارة امتحانات الإعدادية

وبدءًا من صباح الأحد وعبر الموقع المخصص، سيقوم الطالب أو أحد من ذويه بتدوين الاسم رباعي للطالب والرقم القومي له والديانة والنوع، على أن يرفع الطالب صورة شخصية مقاس 4 في 6 ذات خلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقية، بحيث يتم استخدام هذه الصورة في نهاية العام الدراسي عند طباعة الشهادة الخاصة بإتمام المرحلة الإعدادية، حيث لأول مرة سيتم طباعة الشهادة الإعدادية عن طريق مجمع الإصدارات المؤمنة للتعامل الحكومي الخاص بالأوراق والسمتندات.

بعدها يحرر الطالب استمارة ورقية داخل المدرسة فيها نفس البيانات، بعدها ستقوم المدرسة بمطابقة ما تم تدوينة في الاستمارة الإلكترونية مع شهادة ميلاد الطالب، مع كتابة رقم هاتف ولي الأمر على الاستمارة الورقية للعودة إليه حال أي طوارئ في الجزء المخصص لوضع رقمه، ويرفق بالاستمارة الورقية صورتين لشهادة الميلاد واحدة خاصة بالاستمارة الورقية والأخرى خاصة بالاستمارة الإلكترونية.