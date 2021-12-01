توجيهات عاجلة للمدارس بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، للتنبيه على جميع مديري المدارس، بتوجيه الطلاب بخطوات التقدم لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2022 للطلاب الوافدين للتقديم في امتحانات الصف الثالث الإعدادي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقالت المديريات التعليمية في الخطاب المرسل، أنه يجرى إرسال أصل طلب الالتحاق للمرحلة الإعدادية مع إرسال صورة معتمدة من المدرسة صورة طبق الاصل، أما طلاب المنازل يتقدمون بأوراقهم إلى لجنة النظام والمراقبة مباشرة حسب التعليمات باللجنة .

تعليمات لمديري المدارس لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تعليمات المديريات التعليمية للإدارات لتحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي وهي:-

- طباعة (كشف ١٢د) من موقع الوزارة ومراجعة البيانات المسجلة مع سجلات المدرسة لأنها مسئولة عن صحة البيانات المقدمة، بأسماء العاملين الذين قاموا باستخراج بيانات الطلاب من الملفات، والإشراف على كتابة الاستعارات وتقديم كشف والمراجعة.

- تقديم إقرار من مدير المدرسة يفيد بأن جميع الطلاب المتقدمين للامتحان مسجلين قانوني بالمدرسة، وترسل بيانات مدير المدرسة ومسئول الإحصاء ووكيل شئون الطلبة: الاسم، أرقام التلفيونات، رقم الواتس.

20 ديسمبر آخر موعد لتسليم المستندات الخاصة باستمارة الشهادة الإعدادية

- عدد 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون بها اسم الطالب في الشريط الأبيض أسفل الصورة، تلصق 3 منهم بالاستمارة، والصورة الرابعة تختم في خلف الصورة فقط ولا تديس في الاستمارة.

- استيفاء طابع المشروعات التعليمية فئة 10 جنية يلصق بالاستمارة البيضاء.

- إرفاق الاستمارة الالكترونية مع التأكيد على ضرورة أن تكون الصورة الخاصة بالطالب في نفس الصور المنصفة بالاستمارة مع التأكيد من صحة البيانات والصورة محملة على الموقع الخاص بالطالب.

- وضع إيصال رسم دخول الامتحان والصورة الرابعة في ظرف مدون عليه اسم الطالب.

- 20 ديسمبر آخر موعد لتسليم المستندات.