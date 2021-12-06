يبحث الآلاف من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، والخطوات الواجب اتباعها، وذلك حتى يتمكنوا من دفع رسوم الاختبارات في مكاتب البريد، ثم تسليم الاستمارات في المدارس، تمهيدًا لاختبارات منتصف العام.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين في مجال التعليم على مدار اليوم، يقدم رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى شرح خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في السطور التالية:

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

يمكن لأولياء الأمور الدخول على رابط موقع المدارس الموحد، وذلك من أجل تحرير استمارة الشهادة الإعدادية اونلاين، ثم طباعتها وتسليمها في المدارس في المواعيد التي سيجري تحديدها خلال الفترة المقبلة.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021- 2022

يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الحساب المدرسي الالكتروني الموحد، مع العلم أن بسبب زيادة الضغط على الموقع، قد يسبب صعوبة في فتح الموقع، ويمكنك المحاولة في وقت لاحق.

اختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني

اختيار حساب الطالب

- إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد والكود الذي استلمه الطالب من المدرسة.

- الضغط على مربع التأكد من «أنك لست روبوت»، ثم الضغط على التحقق من البيانات.

- تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل.

- ستظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

- يعود الطالب إلى الموقع الرئيسي مرة أخرى، ويسجل الدخول.

- ثم كلمة المرور.

ستظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب، يجب استكمال ما بها من بيانات مثل العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

بعد الانتهاء من استكمال البيانات يجب التأكد من أنها صحيحة، يجب الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، تمهيدًا لتقديمها في المدرية.