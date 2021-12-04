خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021 -2022 أونلاين «صور»

يتابع الكثير من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، كل ما يخص تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية أونلاين، عبر موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، تمهيدًا لتحريرها ورقيًا وتسلميها بالمدرسة، استعدادًا لاختبارات منتصف العام.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين في مجال التعليم على مدار اليوم، نستعرض شرح خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في السطور التالية..

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021 - 2022

يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الاستعلام عن كود الطالب أو موقع الحساب المدرسي الالكتروني الموحد، مع العلم أن بسبب زيادة الضغط على الموقع فقد توجه صعوبة في فتح الموقع، ويمكنك المحاولة في وقت لاحق.

اختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني

اختيار حساب الطالب

يتم إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد والكود الذي استلمه الطالب من المدرسة.

الضغط على مربع التأكد من «أنك لست روبوت» ثم الضغط على التحقق من البيانات.

يتم تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل.

سوف تظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

يعود الطالب إلى الموقع الرئيسي مرة أخرى، ويسجل الدخول.

ثم كلمة المرور.

سوف تظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب يجب استكمال ما بها من بيانات مثل العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب.

بعد الانتهاء من استكمال البيانات ويجب التأكد من أنها صحيحة، يجب الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، تمهيدًا لتقديمها في المدرية

ضوابط كتابة استمارة الشهادة الاعدادية 2021 - 2022

حددت المديريات التعليمية ضوابط وتعليمات تحرير استمارة التقدم لامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي جاءت كالآتي..

تحرر استمارات التقدم للامتحان بخط يد الطالب طبقا لشهادة الميلاد ومراجعة بيانات الاستمارة الالكترونية للطالب بدقة طبقا لشهادة الميلاد وكتابة رقم وتاريخ إيصال رسم دخول الامتحان في المكان المخصص لذلك.

إرفاق 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون بها اسم الطالب تلصق 3 منها بالاستمارة والصورة الرابعة يتم ختمها.

إحضار طابع المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات يلصق بالاستمارة البيضاء.

إرفاق الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على ضرورة أن تكون الصورة الخاصة بالطالب في نفس الصور الملصقة بالاستمارة مع التأكيد من صحة البيانات والصورة محملة على الموقع الخاص بالطالب.

يتم وضع إيصال رسم دخول الامتحان والصورة الرابعة في ظرف مدون علية اسم الطالب.