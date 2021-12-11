«الصحة» توضح الأطعمة المفيدة للأطفال أثناء فترة انتشار عدوى كورونا

يبحث العديد من الأمهات والآباء عن أفضل الأطعمة التي يمكنهم تقديمها لأطفالهم خلال فترة جائحة كورونا، ويفكرون ما هي الوجبات الصحية التي تقوي مناعة الأطفال في مواجهة كورونا، لذا تستعرض «الوطن»، قائمة الأطعمة المفيدة التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التي تقوي مناعة الأطفال.

أطعمة تحمي الأطفال أثناء انتشار عدوى كورونا

وحددت وزارة الصحة الأطعمة التي أوصت بها لتقديمها لمختلف الأطفال أثناء فترة انتشار عدوى فيروس كورونا، كالتالي:

1 - يجب تقديم الوجبات التي تم إعدادها داخل المنزل للأطفال، من أجل ضمان نظافة الوجبة وصحة وسلامة مكوناتها.

2 - البعد تماماً عن الأطعمة المُصنعة، والتي تحتوي على مواد حافظة أو ألوان صناعية، على أن يتم استبدالها بالطبيعية، مثل الخضروات والفاكهة.

3 - تناول مختلف أنواع السلطات والألبان، إضافة إلى كل ما هو غني بالفيتامينات، وتحديداً فيتامين «د»، مع «الزنك» وفيتامين «سي».

أسباب قصر القامة عند الأطفال

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أسباب قصر القامة لدى الأطفال، ومنها:

1- سوء التغذية.

2- نقص المغذيات الدقيقة، وهي المعادن الأساسية التالية مثل الحديد، واليود، والزنك.

3- نقص الفيتامينات وهي فيتامين «أ»، وحمض الفوليك.

وزارة الصحة تطلق 5 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

ومن الجدير بالذكر، كانت وزارة الصحة والسكان، قد أوضحت إطلاقها لعدد 5 قوافل طبية جديدة في 5 محافظات مختلفة، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وخطتها من أجل توعية المواطنين، مع فحصهم من أجل الكشف عن الأمراض المزمنة، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل النهوض بالمجتمع، مع تحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة بجميع القطاعات، وتحديداً الطبي.