هل يمكن لمريض السكر التبرع ببلازما الدم؟ «الصحة» تجيب

يتسائل العديد من المواطنين حول إمكانية تبرع المرضى المصابين بمرض السكر التبرع ببلازما الدم، في ظل تخوف البعض منهم من حدوث أعراض جانبية بعد التبرع، لذا تُجيب «الوطن» على هذا السؤال وفقاً لما أوضحته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إمكانية تبرع مرضى السكر ببلازما الدم

كتب أحد رواد السوشيال ميديا تعليقاً على صفحة وزارة الصحة والسكان على «فيس بوك» موجهاً أحد الأسئلة، وهو «مريض السكر ينفع يتبرع ببلازما الدم؟» لترد وزارة الصحة والسكان عليه بأنه بالفعل يمكن لمريض السكر التبرع ببلازما الدم.

حالة وحيدة تمنع مريض السكر من التبرع ببلازما الدم

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه هناك حالة وحيدة تمنع مريض السكر من التبرع ببلازما الدم، وهي إذا كان مريض السكر يحصل على الإنسولين.

كشفت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الفوائد العديدة التي تعود على كل من المتبرعين والمرضى بعد التبرع بالبلازما، لذا تستعرض «الوطن» الفوائد الكاملة سواء للمريض أو المتبرع.

وزارة الصحة: فوائد عديدة للمتبرعين والمرضى بعد التبرع بالبلازما

وفي نفس السياق، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت مؤخراً من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، فوائد التبرع ببلازما الدم للمتبرعين والمرضى، وهي كالتالي:

أولا الفوائد للمتبرعين: تحليل نسبة بروتين الدم دورياً كل 4 شهور، مع تنشيط نخاع العظام، وعمل تحليل «الإيدز» والزهري بشكل دوري، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة للمتبرع ببلازما الدم، وأخيراً عمل تحاليل فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي، وهي «أ، ب، ج».

ثانياً الفوائد للمرضى: توفير العلاج الآمن لهم، مع تفادي مختلف المضاعفات نتيجة عدم توفير العلاج اللازم، مثل إعاقة المفاصل لمرضى نزيف الدم، وأخيراً تفادي تليف الكبد والفشل الكبدي لمرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن.