«الصحة»: أوميكرون انتشر في 57 دولة.. 8% من المصابين يدخلون المستشفيات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» انتشر في 57 دولة حول العالم منذ انتشار المتحور الجديد لأول مرة في جنوب إفريقيا منذ ما يقرب من أسبوعين، وهذا له دلالة على أن المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون» أكثر انتشارا من متحورات كورونا السابقة مثل «دلتا، ودلتا بلس».

انتشار سريع لـ«أوميكرون» مقارنة بالمتحورات السابقة

وأضاف عبدالغفار عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» أنه يمكن القول أن ارتفاع معدلات انتشار أوميكرون مقارنة بانتشار المتحورات السابقة، مشيرة إلى أن العدوى بمتحور أوميكرون تعني أن سرعة الانتشار مما يعني زيادة عدد الإصابات بالمتحور الجديد، لافتا رغم الانتشار الكبير لمتحور أوميكرون فإن دخول عدد المصابين بالمتحور الجديد يسير بنفس الإيقاع مثل المتحورات السابقة.

8% من مصابي أوميكرون يحتاجون للرعاية الصحية

وتابع المتحدث الرسمي، أنه على الرغم من أن أعداد مرضى أوميكرون في مستشفيات مقاطعة جوتنج في جنوب إفريقيا تقترب من المستوى الذي وصلت إليه في موجة دلتا السابقة، إلا أن نسبة المرضى التي تحتاج لرعاية مركزة أقل بكثير «8% مقارنة بـ 23%».

2% من المصابين يحتاجون لتنفس صناعي

وأوضح «عبدالغفار»، أن نسبة المصابين بمتحور أوميكرون الذين يحتاجون لتنفس صناعي أقل «2% مقارنة بـ11%» توحي هذه الصورة بشكل مبدئي أن متحور أوميكرون يحتاج لمزيد من الوقت للجزم بذلك بأن المرض الذي يسببه أوميكرون ليس أعلى شدة من دلتا.

اللقاحات خير وسيلة للوقاية من الإصابة

وأكد عبدالغفار، على أن اللقاحات ما زالت الأداة الرئيسية لتصدي لأي متحورات جديدة وهي التي تقي من مضاعفات كوورنا الناتجة عن قلة التطعيم، لافتا أنه لم يثبت حتى الآن أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» ذات قدرة على مقاومة اللقاحات.

الالتزام بالتدابير الوقائية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية يقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».