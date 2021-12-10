حالة الطقس غدا السبت 11-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

حالة من الاستقرارا تشهدها حالة الطقس في كافة أنحاء البلاد، بعد أن شهدت حالة من عدم الاستقرارا خلال الأيام الماضية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا السبت في بيان لها، قبل قليل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

حالة الطقس غدا

وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لهطول أمطار خفيفة بمدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تتراوح سرعة الرياح بين خفيفة ومعتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و 1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 21 09

سيوة 20 10

بورسعيد 23 13

دمياط 23 12

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 23 12

رفح 23 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 20 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 13

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 27 10

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 29 12

الوادي الجديد 28 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 27 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15