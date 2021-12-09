«التعليم» ترد على شائعة إلغاء الدراسة الأسبوع المقبل بسبب الطقس

رسالة صوتية قصيرة لإحدى أولياء الأمور عن تعطل الدراسة أسبوعا، كانت كفيلة بخلق حالة من الجدل بين العديد من الآباء والأمهات على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي ادعت أن وزارة الصحة أبلغت المدرسة الملحق بها ابنها، أن الدراسة سوف تتعطل أسبوعين، لتجنب انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، خاصة بالتزامن مع الطقس السيئ.

انتشرت الرسالة بين أولياء الأمور، بحثا عن حقيقة هذه المعلومات، وهل بالفعل صدر قرارا بتعطيل الدراسة أسبوعين أم لا، وفجأة أصبحت جروبات "الماميز" في جدل، الكل يبحث عن معلومة مؤكدة.

رسالة صوتية تثير هلع أولياء الأمور عن تعطل الدراسة

تواصلت «الوطن»مع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي نفي صحة هذا الكلام، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أية قرارات خاصة بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين كما تداول البعض.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة والسكان ليست معنية بالمدارس حتى تحدد موعد غلقها وفتحها، والجهة المسؤولة هي مجلس الوزراء، أو اللجنة العليا لإدارة ملف أزمة كورونا، أو وزارة التعليم، والجهات الثلاث لم يصدروا أية قرارات بتعطيل الدراسة.

الدراسة منتظمة بالمدارس ونسبة الحضور مرتفعة

وطالب المصدر، رواد منصات التواصل بالكف عن ترديد الشائعات، مؤكداً أن الدراسة منتظمة بالمدارس، ونسبة الحضور مرتفعة بين الطلاب، وهناك تعليمات مشددة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطاباً للمديريات التعليمية بضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والصحية؛ لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان بضرورة تشجيع الطلاب على تلقي لقاح كورونا، وذلك في الفئة العمرية من 15: 18 عاما.

وأكدت وزارة التعليم أنه لم ترد أي توجيهات من أي جهة، بمنع الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا من دخول المدارس أو الامتحانات.