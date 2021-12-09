حالة الطقس غدا الجمعة 10-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون طقسا لطفيا على السواحل الشمالية، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وأعلن خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس، مؤكدين وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية في المتوسط، وشمالية غربية بالنسبة للبحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 09

سيوة 19 10

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 18 08

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 13

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 28 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15