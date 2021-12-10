في عيد ميلاده.. حادث يتسبب في التحاق ماجد الكدواني بمعهد الفنون

يحتفل النجم ماجد الكدوانى بعيد ميلاده الـ 54، اليوم الموافق 10 ديسمبر، بعد تاريخ طويل من النجاح الفني، حتى بات اسمه على العمل مؤشرا للنجاح، لقدرته على خلق ثنائية رائعة بجانب أي فنان يقف بجواره في عمل فني.

معلومات عن ماجد الكدواني

وتزامنا مع احتفال النجم ماجد الكدوانى بعيد ميلاده، نرصد لكم أهم التفاصيل الخاصة بحياته ومشواره الفني حيث وُلد فى عام 1967وهو ابن أحد أشهر الأماكن الشعبية «حي شبرا»، لكنه قضي فترة طفولته مع أسرته في دولة الكويت.

ومع بداية فترة الجامعة عاد الكدوانى إلى مصر واستقر بها مع أسرته والتحق حينها بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور الذي كان يحبه، ولكن بسبب حبه الأكبر للفن التحق بمعهد الفنون المسرحية.

حادث ينقذ ماجد الكدوانى

وكشف الفنان ماجد الكدواني، في حديث سابق، عن حادثة، تعرض لها، وكانت سببا في إنقاذه ودخوله معهد الفنون المسرحية حيث قال أنه أثناء تواجده في دولة الكويت رفض أن مساعدة صديقه في الغش أثناء الامتحان، فصدمه شقيقه بسيارته وحدث له تهتك فى الاربطة .

وتابع «الكدواني»، أنه عندما قرر الالتحاق بمعهد الفنون كان لابد وأن ينهي موقفه من التجنيد أولا فساعده الحادث في إنهاء موقفه والتحاقه بالمعهد .

أما عن بداية انطلاقته الفنية فكانت بمعهد الفنون المسرحية، حيث شارك في تصميم ديكور عدد من المسرحيات ثم شارك في عدد من مسرحيات الهواة بالمعهد منها «نحن لا نزرع الشوك».

وأضاف أن الفنان كرم مطاوع ساعده على احتراف التمثيل حيث رشحه لمسرحية 727 مع الفنان محمود عبد العزيز، وبعدها مباشرة شارك معه في أول عمل درامى له بمسلسل «أرابيسك».

أما على صعيد السينما فكان فيلم «عفاريت الأسفلت»، هو أول عمل سينمائي له، وقدم خلال مشواره الفني قدم أكثر من 50 عمل سينمائي، وعلى مستوى الدراما قدم أكثر من 10 أعمال.

كما اشتهر الفنان ماجد الكدواني خلال مشواره الفني بالثنائيات الناجحة كان من بينهم كريم عبد العزيز والذي قدم معه عدد من الأعمال الفنية كان أشهرها «حرامية في كي جي 2»، وكذلك الفنان أحمد مكي ومن بين الأعمال التي قدموها سويا فيلم طير أنت .

ولكنه خلال مشواره الفني لم يتطرق إلى خوض تجربة البطولة المطلقة على مستور الدراما ولكنه مؤخرا خاض أول بطولة درامية مطلقة بعنوان موضوع عائلي.