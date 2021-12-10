الصحة تطلق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 9 قوافل طبية جديدة في 9 محافظات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ضمن خطتها لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات، وخاصة الطبي.

القوافل تنطلق غدًا بالمحافظات

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق غدًا السبت 11 ديسمبر وتستمر ليوم الأحد 12 ديسمبر، وفي محافظات «الوداي الجديد، وأسيوط، والقليوبية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والفيوم، وسوهاج، والأقصر».

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة، خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل

وكشفت الوزارة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، والتي تمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين، ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق غدا

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل، تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية الخير والنماء مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد

- قرية المنشأة الكبرى مركز القوصية بمحافظة أسيوط

- قرية أجهور الصغرى مركز القناطر بمحافظة القليوبية

- قرية الروضة مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ

- قرية فلسطين مركز العامرية محافظة الإسكندرية

- قرية أبورماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر

- قرية قصر الباسل مركز أطسا بمحافظة الفيوم

- نجع الطود مركز جرجا بمحافظة سوهاج

- قرية كومير مركز إسنا بمحافظة الأقصر