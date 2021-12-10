الصحة: توجه رسالة للمتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إرسال 370 ألف رسالة نصية للمواطنين الذين تخلفوا عن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز التطعيم المختلفة بمختلف المحافظات، وذلك في ضمن دور وزارة الصحة في تطعيم المواطنين بجرعات اللقاح الكاملة حتى يحصل على المناعة اللازمة لمقاومة الفيروس.

استقبال المواطنين لتطعيم الجرعة الثانية

وأضافت وزارة الصحة، أنه بدءً من اليوم تستقبل مراكز التطعيم المواطنين الذين لم يحصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح لإعطاء الجسم الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن الجرعة الواحدة لا تعطى الجسم الفعالية اللازمة من اللقاح ولابد الحصول على الجرعتين من اللقاح حتى تعمل الأجسام المضادة من اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا.

وتابعت الوزارة، أن هناك مهلة للمواطنين 10أيام الذين تخلفوا عن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح في موعدها المحددة، حيث يمكنهم الذهاب لمركز التطعيم في أي يوم للحصول على الجرعة الثانية، مؤكدة أنه بعد هذه المهلة ينتظر موعد جديد ورسالة نصية بها الموعد المحدد لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

الصحة: الجرعة الثانية مهمة للوقاية من كورونا

وأكدت الوزارة، أن المواطنين سوف يتلقون جرعاتهم المتأخرة في نفس المراكز أو الوحدات الصحية التي تلقوا بها الجرعة الأولى، لافتة إلى أهمية الحصول على الجرعة الثانية لضمان تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس ومتحوراته، مناشدة المواطنين بالتوجه للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح في الموعد المحدد له من خلال الرسالة النصية.

أشارت الوزارة إلى، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة من لقاح لآخر، واللقاحات هي السلاح الوحيد للحماية من الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا، بالإضافة للالتزام بكل التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب العدوى من خلال «ارتداء الكمامة، غسل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي».