«الصحة» توجه نصائح للمواطنين حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو كورونا

وجّهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين، لتجنب المضاعفات القوية الناتجة عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وللتذكير بكيفية التعامل حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه الإصابة بـ«كورونا»، تزامنا مع وصول مصر لذروة الموجة الرابعة من الجائحة.

تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وطالبت وزارة الصحة جميع المواطنين بالحرص على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة توافر كل أنواع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

ونصحت وزارة الصحة بالتعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها أعراض اشتباه كورونا، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية، ويفضل استخدام حمام خاص، وحال صعوبة ذلك يجب تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها من قبل المصاب.

الخط الساخن 105 يجيب على استفسارات طرق الوقاية

وأوضحت وزارة الصحة أن الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة التوجه للمستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية، مؤكدة توافر أقسام عزل لمرضى فيروس كورونا في جميع المستشفيات، لافتة إلى وجود 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى 21 مستشفى جامعي مخصص بالكامل للعزل، بالإضافة إلى أقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج إلى دخول المستشفيات، مؤكدة توافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لتحقيق أعلى معدلات الشفاء.