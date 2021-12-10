وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير مصر في صربيا دعم الصادرات وجذب الاستثمارات

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير باسل صلاح السفير المصري ببلجراد عاصمة صربيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

دعم الصادرات المصرية لصربيا

ورحب وزير الإنتاج الحربي، بسفير مصر بصربيا، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق الصربية لدعم الصادرات المصرية، وجذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، ودفع فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، معرباً عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات الصربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة.

مشاركة صربيا في «EDEX 2021»

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة، وأثنى على مشاركة عدد من الشركات الصربية بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» والذي تم إقامته بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 والذي ضم ما يقرب من 400 شركة من حوالى 42 دولة حول العالم مما يعكس مكانة مصر بين هذه الدول.

كما تناول اللقاء موضوعات التعاون القائمة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصربية بغرض التأكيد على هذا التعاون والسعي نحو خلق فرص جديدة للتعاون المستقبلي.

تنسيق بين الوزارة والسفارة لدعم الصادرات المصرية

من جانبه أشاد سفير مصر لدى صربيا بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصربي وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصربية.

دعوة المستثمرين ورجال الأعمال لزيارة شركات الإنتاج الحربي

وأضاف السفير، أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في صربيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد موضوعات التعاون التي يمكن التعاون في تنفيذها.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الصربية في مجالات التصنيع المختلفة والعمل على توطين تلك التكنولوجيات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وهو ما يأتي تنفيذاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة في مختلف المجالات.