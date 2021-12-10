بيل جيتس يتوقع للمرة الثانية انتهاء جائحة كورونا في عام 2022

توقع الملياردير بل جيتس المؤسس لشركة مايكروسوفت، في إن نهاية وباء كورونا قريبة، ويأمل أن تنتهي المرحلة الحرجة من الجائحة في عام 2022، وأرجع السبب وراء تلك التوقعات إلى سرعة اكتشاف المتغيرات الجديدة، جنباً إلى جنب مع التطورات في اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، والتي تقود الأمل في أن يصبح فيروس كورونا مرضاً مستوطناً في عام 2022.

العالم مستعد للتعامل مع المتغيرات السيئة المحتملة

وقال جيتس، إن العالم مستعد بشكل أفضل للتعامل مع المتغيرات السيئة المحتملة أكثر من أي وقت آخر في الوباء حتى الآن، مشيراً إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تعتبر أفضل في الوقت الحالي مما كانت عليه في بداية الجائحة.

وأضاف مؤسس لشركة مايكروسوفت: «في غضون عامين، آمل أن تكون المرة الوحيدة التي يتعين عليك فيها التفكير حقاً في الفيروس هي عندما تحصل على لقاح كوفيد والإنفلونزا المشترك كل خريف».

توقعات للمرة الثانية من المياردير بيل جيتس

ولم يكن هذا التوقع الأول للملياردير بل جيتس، حيث يقول: «قد يكون من الغريب إجراء تنبؤ آخر، لكنني أعتقد أن المرحلة الحادة للوباء ستنتهي في وقت ما في عام 2022».

العلماء يتسابقون لمعرفة مدى خطورة أوميكرون

ويتسابق علماء الطب وشركات الأدوية لمعرفة مدى خطورة وانتشار أوميكرون، ومدى فعالية اللقاحات في مقاومة ذلك.

وأوضح جيتس، أن الكثير من المعلومات حول متحور أوميكرون، مثل مدى جودة اللقاحات الموجودة أو العدوى السابقة في الحماية ضده ستكون متاحة قريباً، حيث يعمل الباحثون، بما في ذلك أولئك الذين تدعمهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس، لمعرفة المزيد عنها.

وأضاف جيتس، في مراجعته أن اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تقليل فتك كوفيد-19 في المستقبل.

وكتب، "ستظل المجتمعات تشهد تفشي المرض من حين لآخر، ولكن ستتوفر أدوية جديدة يمكنها رعاية معظم الحالات وستكون المستشفيات قادرة على التعامل مع الباقي".