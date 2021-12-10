جنوب أفريقيا تعترف بوقوع وفيات جراء متحور أوميكرون

كشفت ميشيل جرومي رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة في المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم، عن وقوع وفيات جراء متحور أوميكرون، مؤكدة إلى تراجع نسب الوفيات الناجمة عن المتحور الجديد الذي كانت جنوب أفريقيا اكتشفت ظهوره في الرابع والعشرين من نوفمبر المنصرم، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الكويتية عن وكالة «بلومبرج».

وقالت رئيسة قطاع مراقبة الصحة العامة والاستجابة في المعهد الوطني للأمراض بجنوب أفريقيا، إنه ليست هناك صلة بين حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا والحالات التي يتم إدخالها المستشفى خلال الموجة الحالية من العدوى.

تراجع طفيف في الوفيات الناجمة عن أوميكرون

وأكدت «جرومي»، على تراجع طفيف في الوفيات الناجمة عن الإصابة بمتحور أوميكرون، وهو المتحور الذي يثير قلق العالم أجمع منذ إعلان جنوب أفريقيا اكتشاف هذه السلالة التي تؤكد أغلب الدراسات السرعة الكبيرة لانتشاره وانتقاله بين البشر.

وقالت المسؤولة الطبية الجنوب أفريقية، إن الموجة الحالية من كورونا تختلف عن الموجات السابقة التي كانت تشهد ارتفاعاً متزامنا في الإصابات والحالات التي يتطلب علاجها دخولها المستشفيات.

انخفاض في حالات الإصابة التي يتم إدخالها إلى المستشفيات

كما أكدت، أن الموجة الحالية من عدوى كورونا تسجل انخفاضا في الحالات التي يتم إدخالها المستشفى، ولفتت إلى أن معدلات الإصابة بمتحور أوميكرون تسجل ارتفاعا لدى الفئات العمرية ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وأمام انتشار متحور أوميكرون، الذي أثار رعب العالم، اضطرت كثير من الدول إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية مع كثير من الدول الأفريقية في مقدمتها تعليق السفر أمام القادمين من تلك الدول، فيما لجأت دول أخرى إلى فرض حجر صحي إجباري على القادمين من بعض الدول الأفريقية.

وكانت جنوب أفريقيا أعربت عن استيائها من قرار بعض الدول تعليق استقبال القادمين منها، معتبرة أن الدول التي أقدمت على ذلك «دول منافقة».