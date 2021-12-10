زوج في دعوى نشوز: بعد أسبوعين من الزواج اكتشفت أنها بتعاكس العمال

لجأ زوج لمحكمة الأسرة، بعد مرور أسبوعين فقط على زواجه، حيث لاحظ سلوك زوجته المنحرف، وطريقتها غير اللائقة أخلاقياً، بعدما اكتشف أنها تغازل وتمازح العمال الذين يعملون في الشقة المقابلة، فضربها وطردها من المنزل، وعندما حاول تطليقها رفض أهلها، فلجأ لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقام دعوى نشوز حملت رقم 49 لسنة 2021.

الزوج صُدم بعد الزواج

وقال الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة إنه عندما فكر في الزواج رشحت له والدته عدة فتيات، كانت زوجته من بينهم وبعد السؤال عنها وعن أهلها، أثنى الجميع على أخلاقها وأن لديها شهادة جامعية ووالدها رجل محترم، وبعد التعارف اقتنع بها اقتناعاً تاماً، وتمت الخطوبة لمدة شهرين وكانت فتاة خجولة للغاية حتى في تعاملاتها معه، وتمت الزيجة واكتشف صدمة عمره.

الجارة حذرته من أسلوبها

وأضاف الزوج، أنه لم ينتظر كثيراً حتى يكتشف طباعها التي خبأتها خلف ابتسامتها البريئة، وخلجها طوال فترة الخطوبة، ورأي أمامه فتاة عصبية تتحدث بألفاظ سيئة دون حياء، وعندما تحدث معها عن هذا الأمر غضبت وكادت أن تترك المنزل، وبعد يومين التقى إحدى جيرانهاصدفة وحذرته من أسلوبها، لأنها تقضي معظم وقتها في النميمة مع الجيران، وتود معرفة كل شيء عن الجميع وتورط نفسها في أشياء من هذا القبيل.

تعاكس العمال

وتابع الزوج: «شكيت أن الجارة دي بتكرهها ولما ركزت معاها اكتشفت أن كل كلامها صح، لكن صدمت لما شوفتها بتهزر وبتعاكس العمال اللي شغالين في الشقة اللي قدامها، ولما شوفتها مستحملتش فضربتها قدامه وطردتها من البيت».

وأنهي الزوج دعواه أنه بعد فترة ذهب لمنزل عائلتها وطلب منها إنهاء إجراءات الطلاق بشكل ودي، لأنه شعر باستحالة المعيشة معها، لكن أسرتها رفضت، فلجأ لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.