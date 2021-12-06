زوج في دعوى نشوز: «اتفقت مع عشيقها على قتلي بالسم وتتزوجه عرفيا»

«اتفقت مع عشيقها على قتلي وتتزوجه عرفيا لتحتفظ بالمعاش»، هكذا برر زوج أمام قاضي محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، سبب إقامته دعوى نشوز ضد زوجته، بعد علمه بخيانتها له مع شخص آخر، وكانا يخططان لقتله ليتخلصا منه ويتزوجا عرفيا لتحتفظ بمعاشه، وطالب بتطليق زوجته ومحاكمتها بتهمة الخيانة والشروع في قتله بوضع السم في الطعام.

10 سنوات مشادات وحياة غير مستقرة

وقال الزوج في دعواه للقاضي إنه مر على زواجه من المدعوة «ع.ع»، 40 سنة، 10 سنوات كاملة، أنجبا خلالها طفلتين، وطوال تلك السنوات كانت تتفنن في إفساد حياتهما، لتخلق مشكلة كبيرة من أي خلاف تافه، ويتدخل الأهل بعد تركها المنزل والطفلتين، وترفض العودة إلا بعد محاولات وجلسات صلح من الأهل والأقارب، وعندما تعود، يعود الشجار من جديد.

اعتادت على ترك المنزل والطفلتين

وأضاف الزوج أنه كان يحاول دائما الحفاظ على أسرته من أجل طفلتيه، ولم يبخل عليها في أي شيء بل كان يوفر لها جميع سبل الراحة، ويعطيها الأموال بوفرة دون أن تطلب، ولكن في أخر شجار بينهما تركت المنزل وطلبت منه الطلاق، ورفضت العودة لمدة أشهر.

خططت لقتله هي وعشقيها

وتابع الزوج في دعواه قائلاً: «بعد عودتها للمنزل في آخر مشكلة، فوجئت بها تعاود الشجار معي، وسبتني بأبشع الألفاظ، فطردتها نهائيا من الشقة، وبعدما غادرت فوجئت أنها نسيت هاتفها، لأكتشف أنها تخونني مع أحد الأشخاص وأنهما اتفقا على قتلي بوضع سم في الطعام، ويتزوجا عرفيا لتحتفظ بمعاشي كما اتفقا على أن تترك البنات لأهلي».

وأنهي الزوج دعواه بأنه قام بتحرير محضرا ضدها اتهمها بمحاولة قتله، ولجأ إلى محكمة الأسرة، لتطليقها وإثبات علاقتها بشخص آخر، وأقام دعوى نشوز حملت رقم 4722 لسنة 2021، ولا زالت منظورة أمام المحكمة.