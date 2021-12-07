«خالد» في دعوى نشوز: «زوجتي قاسية على بنتي.. وبتعمل بمصروفها جمعيات»

عثر خبراء مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس على دعوى نشوز، استغربها خبراء التسوية، فأقام «خالد. م»، 40 سنة، دعوى نشوز ضد زوجته «م. هـ»، 33 سنة، وقال في الدعوى، إن زوجته قاسية على طفلته، وتحرمها من أبسط حقوقها في أي شيء، حتى إنها تدخر الأموال وتأخذ مصروف ابنته وتشارك به في جمعية مع الجيران، رغم يسر حاله.

وقال الزوج لقاضي محكمة الأسرة، إنه بحث عن فتاة يتزوجها بعد إصرار والدته على الزواج مرة أخرى، بعد وفاة زوجته الأولى، فرشحت والدته له فتاة وتزوجا زواجًا تقليدياً، وبعد التعارف والخطبة كانت فتاة هادئة وعلى خلق، وكانت تعامل طفلته بلطف، فشعر أنها يمكن أن تصبح أماً لها، لكنها تغيرت بعد الزواج.

الزوجة تقسو على الطفلة

وأضاف الزوج أنه لاحظ بعد الزواج بأيام تغير طباع زوجته تجاه ابنته، وأنها تعاملها بقسوة على غير المتوقع، وعكس ما كانت تعاملها في البداية، فبدأ في مراقبة زوجته وكيف تتعامل مع الطفلة، وشعر بشخصية زوجته الغربية، فاصطحب ابنته لمنزل والدته حتى يتفاهم معها، ويعلمها كيف تتعامل مع الطفلة، وعندما عاتبها أنكرت وبررت أنها لم تقدر على مسؤولية طفلة بهذا العمر، ووعدته بأنها ستحاول.

جمعية بمصروف الطفلة

وتابع الزوج: «رجعت بنتي البيت علشان متعش بعيد عني، بعد ما وعدتني أنها هتهتم بها، لكن بعد فترة رجعت أسوأ من الأول، وأهملتها، ومبقتش تصحيها تروح المدرسة، ولما سألتها قالت لي أنها خايفة عليها من فيروس كورونا، لكن الحقيقة أنها بتكسل تصحيها، وفي مرة جارتنا اشتكت لي من سوء معاملتها لبنتي في كل الأوقات، ولما واجهتها كدبت، ولما واجهتها بجارتنا، اكتشفت أنها بتاخد مصروف بنتي مني وبتعمل به جمعية، وبتقول لي كفاية عليها تأكل في البيت».

وأنهي الزوجة دعواه بأنه عاش فترة طويلة في شجار معها، بسبب عدم اهتمامها بالطفلة، وطلب منها الانفصال في هدوء لكنها رفضت، فلجأ لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز حملت رقم 371 لسنة 2020، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.