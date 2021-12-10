افتتاح مسجد ببني سويف بعد إحلاله وتجديده.. ليصل الإجمالي لـ90 مسجدا

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، مسجد الشيخ سعيد بقرية بني عفان بمركز بنى سويف بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف ليرتفع عدد المساجد إلى أكثر من 90 مسجدًا تم افتتاحه حتى الآن.

الأوقاف: نوعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالمساجد

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، إننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية «المصلية» ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

خطبة الجمعة: مواجهة الفساد مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية

وألقي أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية»، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، مشددة على الأئمة ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، تخصيص خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية»، للتوعية بمخاطر الفساد، فى إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لافتة إلى أنه تم التنسيق لعقد دورة متخصصة فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد للأئمة والواعظات بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، من المقرر أن يتم عقدها فى الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر الجارى لـ 50 إمامًا وواعظة.