رجال الإسعاف ينقذون مصابا بحادث في بني سويف ويعيدون له 29 ألف جنيه

تلقى مرفق إسعاف بني سويف، اليوم الثلاثاء، بلاغا بوجود حادث انقلاب دراجة بخارية، عقب انقلابها بطريق «ننا – إهناسيا» غرب المحافظة، ثم عثروا على مبلغ مالي يقدر بـ29 ألفا و600 جنيه، بجوار المصابين، قبل أن يسلموها إلى أمانات مستشفى بني سويف الجامعي بمحضر رسمي.

إسعاف بني سويف يتلقى اخطارا بحادث سير و3 مصابين

وأخطر الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إخطارا بالحادث من أحمد علي، مشرف عام إسعاف بني سويف، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية.

وعلى الفور حرك ممدوح سيد، مشرف غرفة العمليات، سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة 3 أشخاص، وأثناء نقل أحدهم ويدعى «مصطفي. س. ا»، 23 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، حيث تلاحظ إصابته بغيبوبة تامة، وتوقف في القلب والتنفس، واشتباه ما بعد الارتجاج.

مسعف يجري إنعاش قلب رئوي لمصاب في الحادث

وأجرى المسعف، ويدعى عبد العزيز عيد عبدالعزيز، عمليات إنعاش القلبي الرئوي للمصاب، وتوصيل جهاز الصدمات الكهربائي بمحل الواقعة، والاستمرار في ذلك حتى وصوله إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، وأنقذ حياته.

مسعف وسائق يعثران على 29 ألفا و600 جنيه

كما عثر السائق ويدعى أحمد محمد عبدالسميع، والمسعف عبدالعزيز عيد عبدالعزيز، على مبلغ مالي قدره 29 ألفا و600 جنيه، وتليفون «أيفون» في أثناء نقله للمستشفى، وسلموا المضبوطات بمحضر تسليم أمانات بمستشفى بني سويف الجامعي، تعبيرا عن أمانة وشرف رجال الإسعاف.