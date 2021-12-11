السكة الحديد تعلن تعديل مسير وقيام قطارين بداية من اليوم

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل قيام ومسير قطارين على خط الفيوم / الواسطى / القاهرة، بداية من صباح اليوم السبت، من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل المسافرين عبر قطارات السكة الحديد، وتستعرض «الوطن»، التغييرات الكاملة التي ستطرأ على القطارين.

بالتفاصيل.. القطارات التي سيتم تعديل مسيرها وقيامها بداية من اليوم

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تعديل مسير وقيام القطارين أرقام 134 و 135 يأتي في إطار الحرص من جانب الهيئة على تلبية طلبات جميع جمهور الركاب، واستجابة أيضاً لركاب خط الفيوم / الواسطى / القاهرة، والتعديلات كالتالي:

امتداد مسير قطار 135 على خط الفيوم / الواسطى / القاهرة

امتداد مسير القطار رقم 135 إلى محافظة القاهرة، بداية من صباح اليوم السبت، بدلا من محافظة الجيزة، وذلك حسب الجدول المرفق والذي نشرته هيئة السكة الحديد.

تعديل قيام قطار 134 على خط الفيوم / الواسطى / القاهرة

تعديل قيام القطار رقم 134 من محافظ القاهرة بدلاً من محافظة الجيزة، وذلك الجدول المرفق، والذي نشرته هيئة السكة الحديد.

وزارة النقل تطالب المواطنين الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية

وفي سياق مختلف، كانت وزارة النقل قد أصدرت مؤخراً بياناً رسمياً طالبت فيه المواطنين بالحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية، بصفته المملوك لجميع المواطنين، كما أنه يخدم ملايين الركاب المسافرين، ويأتي هذا البيان عقب تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، وتحديداً على خطوط الضواحي، وهو ما يُعرض حياة الركاب مع سائقي القطارات للخطر، كما أنه يُسبب العديد من الأضرار بالقطارات.

وأكدت وزارة النقل أن إلقاء الحجارة على القطارات وسائقيها هو سلوك خاطئ يجب تجنبه حتى لا يتأذى المتواجدون داخل القطار سواء من الركاب أو سائق القطار، كما نشرت هيئة السكة الحديد بصفحتها على «فيس بوك» العديد من الصور التوضيحية لمخاطر إلقاء الحجارة على القطارات.