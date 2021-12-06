السكة الحديد: خريجو الجامعات سيخضعون لاختبارات دقيقة قبل إلحاقهم بالعمل

قال المهندس حسين الرشيدي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك خطة شاملة لتطوير سكك حديد مصر، على جميع المستويات، موضحًا أن من بنود هذا التطوير اللجوء إلى خريجي الجامعات والمعاهد التكنولوجية، لإلحاقهم بالعمل ضمن فريق عمل السكة الحديد، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن خريجى الجامعات والمعاهد التكنولوجية سيجري اختبارهم بدقة كبيرة قبل إلحاقهم بالعمل، ومن بعدها سيجري تدريبهم بالكلية الحربية لمدة 6 أشهر، بغرض تعليمهم الانضباط العسكري.

وواصل: «الوظائف التي ستوفرها السكة الحديد لهؤلاء الخريجين ستشمل قائد قطار، وفني، وتكنولوجي للتحكم الآلي، ووظائف أخرى».

مركز تدريب السكة الحديد

وأضاف «الرشيدي»، خلال حديثه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أن تدريب موظفي ومهندسي السكة الحديد الجدد لن يقتصر على تدريب الكلية الحربية، بل سيخضعون بعد ذلك لتدريب على فنيات أعمالهم بمركز تدريب السكة الحديد.

وأشار نائب رئيس هيئة السكة الحديد إلى أنه من ملامح التطوير أيضًا، كان إنشاء معهد تكنولوجي خاص بالسكة الحديد، يقبل الطلبة بعد شهادة الثانوية العامة أصحاب المجموع فوق الـ80%، لإعداد فنيين تكنولوجيين للسكة الحديد.

العسكرية الإقليمية

ولفت إلى أن السكة الحديد بالدول المتقدمة تسمى بالعسكرية الإقليمية، التي تشمل قواعد يسير عليها كل الموظفين الكبار والصغار دون استثناء، وهو ما تعمل هيئة السكة الحديد على تطبيقه أيضا بمنظومة تطويرها، إضافة إلى توفير دورات تدريبية مكثفة ومخصصة بكل مجال من مجالات عمل هيئة السكة الحديد لمختلف الموظفين القدامي بالسكة الحديد، لتحسين مستواهم وتطويرهم.

وأوضح أن السكة الحديد حاليا تطبق كشفا دوريا طبيا على الموظفين، بشكل دائم ومستمر، للتأكد من سلامتهم لتأدية عملهم على أكمل وجه.