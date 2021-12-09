السكة الحديد تكشف موعد فصل العاملين متعاطي المخدرات من الخدمة نهائيا

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل حملاتها المفاجئة لتحليل المخدرات للعاملين بوظائئف التشغيل والوظائف الحرجة في أماكن عملهم، تنفيذا للإجراءات القانوينة ضد متعاطي المواد المخدرة من العاملين، وحفاظا على سير العمل ومنع الحوادث، وأوضح المصدر أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على مواصلة حملات الكشف عن المخدرات على جميع العاملين بالهيئة.

15 ديسمبر فصل أى عامل يتعاطى المخدرات نهائيا

وكشف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، عن تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات من العاملين نهائيا بدءا من 15 ديسمبر الجاري، موضحا أن القانون يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته: «هناك حملات مفاجئة على جميع العاملين لتحليل المخدرات، وحال ظهور عينات إيجابية سيتم فصل أصحابها نهائيا عن العمل».

لن نسمح لأي موظف بتعاطي المخدرات

وقال المصدر، إنه لن يسمح لأي عامل أو موظف بالسكة الحديد بتعاطي المخدرات، وخاصة قائدي القطارات ومساعدي قائدي القطارات وعمال المزلقانات وعمال أبراج الإشارات والكمسارية ومشرفي القطارات، موضحا أنه عقب الانتهاء من حملات تحليل المخدرات على العاملين بالسكة الحديد، يتم إرسال قائمة بأسماء العاملين المتعاطين للمواد المخدرة إلى المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدمنين.

وزير النقل: تحليل المخدرات سيكون مفاجئا

ومن جهته، أوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكة الحديد سيكون مفاجئا، لافتا إلى أن أي عامل مدمن سيتم استبعاده عن العمل نهائيا ولن نسمح بوجوده، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، والحفاظ على حركة القطارات.