تأكيدا لانفراد «الوطن».. إقامة الحفلات الغنائية بالقاعات المفتوحة

تأكيدا لأنفراد «الوطن»، المنشور فى 26 نوفمبر الماضي، تحت عنوان «السياحة: السماح بإقامة حفلات رأس السنة في الأماكن المفتوحة بالفنادق»، قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، لشئون السياحة، إنه وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء، تقرر إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية والثقافية وحفلات الزفاف في القاعات المفتوحة بالمنشآت الفندقية شريطة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية التي تم إقراراها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

حظر إقامة حفلات الزفاف بالقاعات المغلقة بالفنادق

وأضافت لـ«الوطن»، أنه يحظر على الفنادق إقامة حفلات الزفاف والحفلات الفنية والغنائية، داخل القاعات المغلقة بالمنشآت الفندقية، موضحة أنه تقرر ايضا حظر إقامة أية احتفالات شعبية داخل الفنادق سواء كانت داخل القاعات المغلقة أو في الأماكن المكشوفة، مشيرة إلى الاستمرار فى حظر تقديم الشيشة بالمنشآت السياحية والفندقية سواء بالأماكن المفتوحة أو المغلقة، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية العاملين بالفنادق والمطاعم السياحية فضلا عن السياح والنزلاء .

وأشارت «شلبي»، إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار المنوطة بالتفتيش المفاجئ على الفنادق والمطاعم السياحية ستتولى مراقبة التزام تلك المنشآت بتلك الإجراءات، لافتة إلى أنه حال مخالفة تلك الإجراءات فسيتم تحرير محضرا بالواقعة مع توقيع عقوبات على المنشآة المخالفة وفقا للائحة الجزاءات المقررة فى هذا الإطار .

استمرار ايقاف مطربي المهرجانات عن الغناء بالمنشآت السياحية

وفي سياق متصل، قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة أن مطربي المهرجانات المستمر إيقافهم عن الغناء، من قبل نقابة المهن الموسيقية لن يستطيعوا الغناء بأية منشآة أو مطعم سياحي حاليا، موضحا أنه من شروط الغناء بالمطاعم السياحية الحصول على ترخيص من قبل نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن المنشآت التي سيثبت مخالفتها لهذا القرار سيتم توقيع جزاءات عليها من قبل وزارة السياحة والاثار.