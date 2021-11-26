السياحة: السماح بإقامة حفلات رأس السنة في الأماكن المفتوحة بالفنادق

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنه سيتم السماح بإقامة الحفلات الغنائية والفنية ليلة رأس السنة هذا العام بالقاعات المفتوحة بالفنادق والمطاعم السياحية، لافتا إلى أن الحفلات ستقام داخل خيام بالأماكن المفتوحة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هناك لجان من وزارة السياحة والآثار ستقوم بالتفتيش المفاجئ على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بإقامة تلك المناسبات بالأماكن المكشوفة.

استمرار منع إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه لن يسمح بإقامة أي حفلات غنائية أو فنية أو ثقافية داخل القاعات المغلقة بالفنادق والمطاعم السياحية خلال رأس السنة خوفا من حدوث تكدس أو زحام قد يؤدى لانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لن يُسمح أيضا بإقامة حفلات الزفاف بالقاعات المغلقة خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن العام الجديد قد يشهد انفراجة بخصوص إقامة الفاعليات بالأماكن المغلقة خاصة مع زيادة أعداد الحاصلين على التطعيم داخل مصر.

اشتراطات إقامة الحفلات بالأماكن المفتوحة

وأوضح المصدر، أن أهم اشتراطات إقامة الحفلات الفنية بالقاعات المفتوحة هي حضور 300 شخص كحد أقصى، شريطة أن يكون المكان الذى سيقام به الحفل يتسع لضعف هذا العدد، فضلا عن ضرورة وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الحفل، إضافة إلى قياس درجة الحرارة لكافة المتواجدين بالحفل أثناء دخولهم القاعة ومنع من يثبت ارتفاع درجة حراراته عن المعدل الطبيعي من الحضور.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا العام الماضي بمنع إقامة أي فاعليات سواء غنائية أو فنية أو ثقافية بالفنادق والمنشآت السياحية سواء بالقاعات المغلقة أو المفتوحة ليلة رأس السنة الماضية، وذلك خوفا من حدوث تكدس أو تزاحم قد ينتج عنه انتشار فيروس كورونا.