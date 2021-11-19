منع 19 مطربا من الغناء بالمطاعم السياحية

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة، إنه تنفيذا لقرار نقابة المهن الموسيقية الخاص بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء فإنه يحظر على أي منشأة أو مطعم سياحي التعاقد مع هؤلاء المطربين لتقديم فقرة غنائية بالمطاعم، لافتا إلى أنه من شروط تقديم المطربين للفقرات الغنائية بالمطاعم هو وجود تصريح من نقابة المهن الموسيقية بمزاولة المهنة.

الحصول على تصريح نقابة الموسيقيين شرط للغناء بالمطاعم السياحية

وأضاف لـ«الوطن» أنه لتقديم فقرة فنية سواء غنائية أو موسيقية بالمطاعم والمنشآت السياحية فإنه يلزم الحصول على ترخيص من وزارة السياحة بذلك، لافتا إلى أن الفقرة الفنية قد تكون بمطرب أو بفرقة موسيقية «باند» أو بوجود «عواد»، موضحا أنه لا يحق لأي منشأة استقدام أي مطرب لا يكون حاصلا على تصريح من نقابة الموسيقيين بممارسة الغناء.

سلامة الغذاء أهم أولويات المنشآت السياحية

وأوضح فتحي ان غالبية المنشآت والمطاعم السياحية عادت للعمل حاليا بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الاهتمام الأكبر للمطاعم هو سلامة وجودة الغذاء المقدم للزبائن، وذلك بكل مراحله، لافتا إلى وجود 5 شركات دولية متخصصة تقوم حاليا بمراقبة اشتراطات السلامة الصحية بالمطاعم واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن قيام لجان وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية لسلامة الغذاء بالرقابة على تنفيذ تلك الاشتراطات والتأكد الكامل من أن الغذاء المقدم للنزلاء والمرتادين آمن صحيا.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت عن قائمة المطربين الممنوعين من الغناء داخل مصر وهم «حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفى زكريا الشهير بـ(مسلم)، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ(فيلو)، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و(العصابة)، و(الزعيم)، وعلاء فيفتي، وفرقة (الكعب العالي)، ومجدي شطة، و(وزة)، و(شكل)، وعمرو حاحا».