حظك اليوم برج الحمل السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحمل بأنهم يواصلون الدفاع عما يؤمنون به، كما يتمتع هذا البرج بأنهم أصحاب شخصية قيادية بالفطرة فهم يمتلكون هذه الصفة بشكل طبيعيّ، وهو ما يجعلهم ينجزون مهامّهم بنجاح تامّ، كما أنهم يصنعون الفرص لأنفسهم ولغيرهم ولا يجلسون فقط لانتظار الفرص كي تطرق أبوابهم.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

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