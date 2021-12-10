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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 10 ديسمبر 2021
برج العقرب

برج العقرب

يميل أصحاب برج العقرب للوظائف التنافسية التي تدفعهم للتقدّم والتطوّر بشكل مستمر، كما أنّ طموحهم العالي يجعلهم لا يتوقفون حتى يصلّوا إلى القمّة، ومع ذلك هُم لا يحبون التفاخر والتباهي بأنفسهم وإنجازاتهم أمام الآخرين.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 10-12-2021 على الصعيد المهني

تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل ومع الأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب 10-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية تستطيع أن تغمر بها من حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

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