حظك اليوم برج الحمل الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد برج الحمل قياديّين بالفطرة، فهم يمتلكون هذه الصفة بشكل طبيعيّ، وهو ما يجعلهم ينجزون مهامّهم بنجاح تامّ، كما أنهم يصنعون الفرص لأنفسهم ولغيرهم ولا يجلسون فقط لانتظار الفرص كي تطرق أبوابهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، ولا تهمل أي شكوى صحية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.